Комик Дорохов высмеял Викторию Боню

Популярный комик Денис Дорохов высмеял видео телеведущей и блогерши Виктории Бони. Пародию на нее он опубликовал в своем Telegram-канале.

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«Был у пластического хирурга, нужно это поменять, все отмеченное поменяю», — опубликовал Дорохов ролик, в котором он стоит в нижнем белье и показывает отметки на своем теле, похожие на те, которые делают перед пластическими операциями.

Комик пошутил, что сделает пластику и после нее будет выступать в проекте «Женский стендап» на канале ТНТ.

В конце августа Боня поделилась кадрами с подготовки к пластической операции по коррекции формы глаз. 43-летняя блогерша записала видео, в котором она запечатлена на приеме у хирурга супермодели Беллы Хадид Чиа Чи Као. На опубликованном видео Боня показала себя с разметками хирурга на лице перед грядущей операцией.