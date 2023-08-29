Джиган регистрирует свой псевдоним как товарный знак для сигарет и спичек

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) подал в Роспатент заявку на регистрацию собственного псевдонима как товарного знака. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно заявке, товарный знак «Джиган» зарегистрируют по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №34, 35 и 41. Это позволяет производить и продавать под брендом табак, сигареты и сигары, электронные сигареты и вапорайзеры для курения, а также спички. Также под брендом «Джиган» можно будет заниматься образованием, организацией спортивных и культурных мероприятий, бизнесом и рекламой.