Слава призналась в проблемах со здоровьем на фоне разбирательств с Хайдаровым

Слава призналась, что начала снова пить: «Пьяный вид никуда не годится»
Уже более месяца певицы Слава и Любовь Успенская судятся со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Слава призналась, что это разбирательство сильно подкосило ее здоровье.
По словам знаменитости, у нее пропал голос на нервной почве.
«Может, я там и веселюсь, делаю вид, что сильная.Сначала думала, что вирус какой-то, но у меня идеальное здоровье. Все лето проверялась, думала аллергия, но ее нет. Но это нервная история, сильно за это переживаю. Дело двигается, но не так быстро. Они делают подкупные статьи про Лену (адвоката исполнительниц, — прим. WomanHit.ru), звонят девочкам (пострадавшим) и угрожают, сами пишут статьи про угрозы себе», — заявила Слава.
Также певица призналась, что из-за ситуации с Хайдаровым она снова стала выпивать.
«Надо пропить успокоительные таблеточки. Смотрю свои видео и понимаю, что на них не очень красиво выгляжу. Говорю на роликах все правильно, но на них сильно ругаюсь. Пьяный вид никуда не годится. Я очень эмоциональный человек и сопереживающий», — подчеркнула она.