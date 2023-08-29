Слава призналась в проблемах со здоровьем на фоне разбирательств с Хайдаровым

«Может, я там и веселюсь, делаю вид, что сильная.Сначала думала, что вирус какой-то, но у меня идеальное здоровье. Все лето проверялась, думала аллергия, но ее нет. Но это нервная история, сильно за это переживаю. Дело двигается, но не так быстро. Они делают подкупные статьи про Лену (адвоката исполнительниц, — прим. WomanHit.ru), звонят девочкам (пострадавшим) и угрожают, сами пишут статьи про угрозы себе», — заявила Слава.