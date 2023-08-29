Звезда «Дома−2» оказалась в реанимации после укола врача

«Но я и подумать не могла, что в скорой помощи работают такие непрофессионалы. Они, не проверив ничего, вкололи мне препарат в вену, от которого у меня случился сердечный приступ, я упала и начала отключаться. Зашла в машину скорой на своих ногах, а в итоге оказалась в реанимации… Вот такие у нас медработники. Врачи реанимации офигели, увидев меня, молодую девушку, с сердечным приступом», — поведала девушка.