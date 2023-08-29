Звезда «Дома−2» оказалась в реанимации после укола врача

Звезда «Дома−2» Анна Брянская оказалась в реанимации после укола врача
Звезда телешоу «Дом 2» Анна Брянская рассказала своим подписчикам, что попала в больницу после укола врача. Подробностями девушка поделилась в личном блоге.
По словам знаменитости, после укола у нее случился сердечный приступ. Однако началось все с обычной аллергии.
«У меня была аллергия совсем чуток — чесались ладони, и чуть покраснело лицо, но чувствовала я себя нормально, и все начало проходить уже после таблетки. Но я решила вызвать скорую помощь, чтоб они меня проверили, дали препарат или просто посмотрели, все ли хорошо у меня» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Анна, показав себя в медучреждении.
Тогда медики решили сделать Брянской укол, после чего у звезды и начались проблемы с сердцем.
«Но я и подумать не могла, что в скорой помощи работают такие непрофессионалы. Они, не проверив ничего, вкололи мне препарат в вену, от которого у меня случился сердечный приступ, я упала и начала отключаться. Зашла в машину скорой на своих ногах, а в итоге оказалась в реанимации… Вот такие у нас медработники. Врачи реанимации офигели, увидев меня, молодую девушку, с сердечным приступом», — поведала девушка.
Анну должны перевести в отделение кардиологии, однако знаменитость хочет продолжить лечение дома. Поклонники звезды уговаривают ее остаться в больнице еще на несколько дней, однако Брянская не слушает их.