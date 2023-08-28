В Таллине отменили концерт Галкина
Организаторы концертной площадки Alexela заявили, что сентябрьский концерт в Таллине российского комика Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) был отменён.
«Выступление Максима Галкина, запланированное на 15 сентября 2023 в Таллине, отменяется», – сказано в сообщении.
Причины отмены не раскрываются. Уточняется, что для концерта Галкин подготовил новую программу. Сам артист пока никак не прокомментировал отмену выступления.
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