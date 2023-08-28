Концерт группы «Звери» перенесли за четыре дня до выступления

Российская рок-группа «Звери» перенесла концерт в Санкт-Петербурге за четыре дня до выступления. Соответствующая публикация появилась в сообществе музыкального в соцсети «ВКонтакте».

«Вынуждены сообщить о переносе концерта группы "Звери", который должен был состояться 1 сентября на стадионе "Газпром-Арена", на новую дату — 15 декабря», — говорится в сообщении. Причины переноса неизвестны.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности концертного агентства Nebo Records, которое занимается организацией выступлений группы «Звери». Поводом для запроса стали обращения к Романову представителей родительской и педагогической общественности. Через соцсети родители и педагоги потребовали оградить детей от влияния музыки «Зверей».