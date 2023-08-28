Пригожин рассказал, почему не виделся с внуком полгода

«Селинка и Арсений (Арсений Шульгин — сын певицы Валерии от композитора Александра Шульгина, — прим. «Газеты.Ru») живут недалеко, рядом с нами. У них есть еще и няни. Соответственно, у них есть больше возможностей приезжать к нам, чем у Даны. А она без няни, и находится далеко за городом. И для того, чтобы доехать до нас, нужно часа два. При этом, когда Арсений жил далеко, мы тоже редко встречались», — заявил продюсер.