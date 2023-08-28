Певица Слава назвала причину расставания с бизнесменом Данилицким

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала в интервью Павлу Воле, что временно разорвала отношения с бизнесменом Анатолием Данилицким из-за его походов к проституткам. По ее словам, она обиделась на него, а затем изменила свое мнение и позвала обратно домой. Артистка также отметила, что это не первый раз, когда они расстаются. Последний такой случай произошел 12 лет назад.