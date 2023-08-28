Звезда «Дома-2» Ефременкова обвинила возлюбленного в домашнем насилии

Юлия Ефременкова давно мечтала создать семью и стать мамой. Ради этого она пошла на знаменитый телепроект. Там она встретила Мондезира Свет-Амура – у молодых людей завязались отношения, а вскоре пара и вовсе решила завести ребенка. В итоге на свет появились близнецы – Кристиан и Даниэль.

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Казалось бы, в отношениях возлюбленных царит идиллия, однако звезды «Дома-2» то и дело ругались и даже несколько раз расходились. Блогеры пытались сохранить отношениях ради отпрысков, однако накануне поступили тревожные новости.

Ефременкова вышла на связь с поклонниками и обвинила возлюбленного в домашнем насилии.

Оказалось, что звезду социальных сетей оттаскали за волосы, также Мондезир разбил телефоны возлюбленной. По словам Юлии, ей даже пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того она сообщила, что написала заявление на буйного избранника.