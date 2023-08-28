Иосиф Пригожин назвал фаната «дебилом» после шутки про ЧВК

Продюсер Иосиф Пригожин под одним из последних постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал подписчика «дебилом» из-за шутки про ЧВК «Вагнер». Речь идет о ролике, где внук Пригожина от его дочери Данаи делает свои первые шаги.

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«Внук еще не осознает, что родился в семье военных», — написал поклонник.

В ответ на это Пригожин поинтересовался, не является ли подписчик «дебилом», после чего добавил, что ему не смешно от таких шуток. Схожим образом продюсер отреагировал на слова фаната о том, что подрастает будущий глава ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что ему «правда не смешно уже». При этом на другие колкости на эту тему муж Валерии отреагировал положительно.

Например, он оставил смеющиеся смайлики под следующими комментариями от фанатов.

«Такой маленький, а уже пошел. На Москву?»; «Шойгу, Герасимов, где подгузники?»; «Такой маленький, а уже Пригожин», — написали поклонники.

Иосиф Пригожин женился на певице Валерии в 2004 году. До брака с певицей продюсер был женат на Елене Соколовой. От этого союза у Пригожина двое детей: сын Дмитрий (1989 года) и дочь Даная (1997 года). В 2022 году Иосиф Пригожин стал дедушкой — у его дочери родился сын Даниэль.