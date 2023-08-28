СМИ: певец Элтон Джон госпитализирован в Монако после падения

Певец Элтон Джон госпитализирован в Монако с легкими травмами после падения. Об этом сообщает французская газета Nice Matin со ссылкой на источники.

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Сообщается, что мужчина упал в своей вилле в Мон-Бороне в Ницце.

На данный момент исполнителю 76 лет. Во время отдыха на Лазурном берегу он посетил ресторан Nespo и джазовый фестиваль в Ницце. Там он также встретился с Кевином Спейси.

До этого певец Элтон Джон провел вечеринку на яхте за 2,5 миллиарда рублей. Певец пригласил на праздник таких известных звезд, как Дэвид Ферниш, Аарон Тейлор-Джонсон, Сюзанна Константин и Дэвид Уоллиамс. Гости наслаждались солнцем Сен-Тропе и получали первоклассное обслуживание от команды яхты.