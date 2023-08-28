Заявка на регистрацию бренда «Джиган» подана в Роспатент

Согласно заявке новый товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №34, 35 и 41, что позволяет производить и продавать под этим брендом табак, сигареты и сигары, электронные сигареты и вапорайзеры для курения, а также спички. Кроме того, под брендом «Джиган» можно будет заниматься воспитанием, образованием, организацией спортивных и культурно-просветительных мероприятий, бизнесом и рекламой.