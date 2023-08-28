Посетители концертов Бейонсе недовольны серебряным дресс-кодом

Поклонники Бейонсе остались недовольны серебряным дресс-кодом, о котором певица попросила их незадолго до концертов. Об этом сообщает Page Six.

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Артистка хочет, чтобы посетители ее шоу Renaissance надевали серебряные вещи на ее шоу, которые пройдут с конца августа до 22 сентября.

«Я хочу отпраздновать день рождения с вами в ваших самых сказочных серебряных нарядах. Давайте каждый вечер окружать себя людьми — сияющими дискошарами, каждый будет отражать радость другого», — предложила она.

В социальных сетях фанаты выражают недовольство — некоторым из них остается только пара дней, чтобы исполнить желание кумира. Билеты на концерты они купили за полгода до шоу и уже запланировали, в чем пойдут на мероприятие.

«Я не надену серебро, и Бейонсе придется с этим смириться», — пишет одна из поклонниц.

Накануне певица Юлианна Караулова сообщила, что сломала мизинец, когда укладывала ребенка. Звезда призналась, что десять минут «корчилась от боли» после инцидента. Более того, на следующий день она провела концерт, где все выступление «отплясывала».