Крид рассказал о «накаленной» атмосфере на шоу «Голос. Уже не дети»

Новый сезон «Голос. Дети» получил название «Голос. Уже не дети». Правила несколько изменились. Впервые в проекте будет четверо судей вместо трех и впервые на сцене сойдутся чемпионы прошлых лет.

Егор Крид сообщил, что наставники шоу еще не окончательно наладили взаимодействие друг с другом.В числе наставников – певцы Пелагея, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид, - пишет «Комсомольская Правда».

Егор объяснил, что порой атмосфера «накаляется», но он старается «разбавлять ее, как может». Артисты притираются друг к другу и процесс этот еще не завершился.

«Но все равно интересно. Думаю, зрителю понравится следить за этим процессом», — отметил Крид.