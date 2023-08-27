Чехова рассказала об отношении к русским в Европе
Анфиса Чехова в личном блоге рассказала, что много путешествует и ни разу не сталкивалась с негативным отношением к русским в Европе.
Более того, она назвала подобные слухи «страшилками».
Сейчас Анфиса отдыхает в Париже. Звезда проводит лето 2023 года в путешествиях. Она уже была в Армении, Турции, Бали и Монако, - пишет gazeta.ru.
«За этим прилавком, например, продавец-француз сыплет русскими словами, бесплатно подкладывает мне колбасу», — рассказала Чехова.
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что хотела бы уехать из России. В интервью «Газете.Ru» она пояснила, что это желание связано с ее мечтами пожить в разных странах. Чехова отметила, что это никак не отражается на ее отношении к России — телеведущая просто хочет познать мир с разных сторон.