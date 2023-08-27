Чехова рассказала об отношении к русским в Европе

Анфиса Чехова в личном блоге рассказала, что много путешествует и ни разу не сталкивалась с негативным отношением к русским в Европе.

Более того, она назвала подобные слухи «страшилками».

Сейчас Анфиса отдыхает в Париже. Звезда проводит лето 2023 года в путешествиях. Она уже была в Армении, Турции, Бали и Монако, - пишет gazeta.ru.

«За этим прилавком, например, продавец-француз сыплет русскими словами, бесплатно подкладывает мне колбасу», — рассказала Чехова.