Калашникова пожаловалась на неудачную пластическую операцию

Анна Калашникова рассказала, что несколько лет назад решила сделать себе пластическую операцию по улучшению формы груди.

Модель решила, что в России хорошего специалиста не найти и обратилась в известную лондонскую клинику. Цены там были в несколько раз выше, чем в РФ, но хирург пообещал ей анатомические имплантаты и идеальную грудь.

В первое время, когда еще не спал послеоперационный отек, поводов для недовольства не было. Однако очень быстро стало видно, что операция не удалась – бюст выглядел совершенно ненатурально.

Анна боялась снова ложиться под нож, и поэтому потеряла множество рекламных контрактов. Она больше не могла демонстрировать нижнее белье и купальники, - пишет портал prozvezd.

Через несколько лет имплантаты стали твердыми, как камень. Калашниковой пришлось обратиться к медикам. После операции врач объяснил девушке, что они не просто затвердели, а еще и стали черного цвета. По его мнению, в Лондоне ей установили некачественные имплантаты.

Сделанная в России пластика Анну вполне устраивает.