Лепса не пустили в школу, где он учился
Григорий Лепс перед приближающимся 1 сентября рассказал, как недавно сделал попытку заглянуть в стены родного учебного заведения. Но войти в здание певец не смог – охрана не пустила его дальше входных дверей.
Чоповец вроде бы узнал артиста, но все равно не разрешил зайти внутрь. Об этом рассказывает портал popcake.tv.
«Я пришел в школу, хотел пройти и вспомнить былые годы. Меня не пустили, нельзя сказали. Думаю, что меня узнали, но все равно не пустили», - пожаловался музыкант.
Впрочем, Лепс отнесся к строгим мерам с пониманием – охрана должна заботиться о безопасности детей и соблюдать инструкции.
Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс во время беседы с журналистами в рамках пятого творческого фестиваля «Таврида. АРТ» рассказал, что он думает о русской культуре. По его словам, это глыба, которую невозможно остановить в ее движении.