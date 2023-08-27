Лепса не пустили в школу, где он учился

Григорий Лепс перед приближающимся 1 сентября рассказал, как недавно сделал попытку заглянуть в стены родного учебного заведения. Но войти в здание певец не смог – охрана не пустила его дальше входных дверей.

Чоповец вроде бы узнал артиста, но все равно не разрешил зайти внутрь. Об этом рассказывает портал popcake.tv.

«Я пришел в школу, хотел пройти и вспомнить былые годы. Меня не пустили, нельзя сказали. Думаю, что меня узнали, но все равно не пустили», - пожаловался музыкант.

Впрочем, Лепс отнесся к строгим мерам с пониманием – охрана должна заботиться о безопасности детей и соблюдать инструкции.