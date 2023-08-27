Шейк показала свои откровенные фотографии

Ирина Шейк выложила в микроблоге серию фотографий топлесс. 37-летняя супермодель позирует на фоне гор. Из одежды на ней только купальные плавки-бикини на завязках.

Как информирует gazeta.ru со ссылкой на зарубежные источники, Шейк начала встречаться с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен , футболистом Томом Брэди . По словам информированного источника у них серьезный роман

«Они работают в соответствии со своими графиками и встречаются везде, где только можно. Ирина не возражает против поездок к нему. Она очень рада их отношениям», - цитирует слова источника издание.

Слухи о возможной связи модели Ирины Шейк и 45-летнего футболиста Тома Брэди появились в июне после их встречи на свадьбе. Подтверждением этому стал видеоролик, опубликованный в июле Page Six, где Том ласково гладит Ирину по лицу, находясь в машине около своего дома в Калифорнии.