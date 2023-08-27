Хирург показал фотографию Бони после пластической операции

Виктория Боня всегда утверждала, что оставаться молодой и красивой ей помогает фейсфитнес. Теледива продавала курсы с упражнениями, сохраняющими юный овал и упругую кожу.

При этом сама Боня решила сделать себе пластические операции у известного американского хирурга. Сама она заявила, что хочет изменить форму глаз – сделать себе «лисьи глазки», как у Беллы Хадид. Однако, судя по тем фотографиям, которые выложил в свой блог врач, Виктории провели курс пластики на лице. Об этом пишет СтарХит.

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Так, на фотографиях до операции видно, как маркером на лице Бони отмечены зоны, требующие вмешательства. Их много. А на снимке, где звезда находится под наркозом после перекроя внешности, видны мелкие эндоскопические разрезы в области глаз, носа, скул.

Ранее Боня пожаловалась на отказ хирурга провести ей пластическую операцию. Тогда врач отменил назначенный визит по неизвестным причинам.