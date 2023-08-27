Ковальчук призналась, что появление детей изменило ее жизнь
Юлия Ковальчук рассказала, что появление детей изменило всю ее жизнь. Она поняла, что будет жить теперь с иной мерой ответственности, а также ее отношения с мужем Алексеем Чумаковым вышли на новый уровень. Об этом она откровенно поговорила в беседе с журналом Bonjour.
«При этом ты испытываешь невероятное счастье. И близость между супругами переходит на какой-то космический, духовный уровень», - сказала артистка.
Ранее Юлия объяснила, что не любит распространяться о личной жизни в соцсетях. Их с Алексеем дочь Амелия родилась в 2017 году, но до сих пор они не показывают в блогах лицо ребенка. Для них с Чумаковым важно, чтобы личная жизнь была максимально закрытой.
Напомним, что теледива родила дочь Алисию 8 июля 2023 года. Вместе со своим мужем артистом Алексеем Чумаковым она воспитывает еще одну дочь, 5-летнюю Амелию.