Раскрыта личность одного из участников шоу Клавы Коки

Шоу, где молодые люди борются за сердце Клавы Коки, уже стало обрастать неприятными подробностями. Так, журналисты узнали, что один из претендентов - организатор концертов Антон Попович. С его компанией судились Крид и Тимати.

В конце марта Егор выступил с концертом в Архангельске. После шоу артист подал в суд на организаторов в лице ООО «Твой концерт» с требованием взыскать с компании более 5,5 миллиона рублей. Певцу просто не заплатили за выступление, - пишет портал super.ru.

Ранее, в 2018 году на Антона Поповича в суд подавал рэпер Тимати. И тоже после выступления в Архангельске, по той же причине. Суд рэпер выиграл.