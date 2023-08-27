Раскрыта личность одного из участников шоу Клавы Коки
Шоу, где молодые люди борются за сердце Клавы Коки, уже стало обрастать неприятными подробностями. Так, журналисты узнали, что один из претендентов - организатор концертов Антон Попович. С его компанией судились Крид и Тимати.
В конце марта Егор выступил с концертом в Архангельске. После шоу артист подал в суд на организаторов в лице ООО «Твой концерт» с требованием взыскать с компании более 5,5 миллиона рублей. Певцу просто не заплатили за выступление, - пишет портал super.ru.
Ранее, в 2018 году на Антона Поповича в суд подавал рэпер Тимати. И тоже после выступления в Архангельске, по той же причине. Суд рэпер выиграл.
Клава Кока, которая недавно сообщила публике, что встретила свою любовь, рассказала, как Егор Крид отговаривал ее от участия в шоу «Сердце Клавы». Певица объяснила, что Крид хотел защитить ее от возможных разочарований, счел ее решение плохой идеей и огорчился, что она, вопреки его советам, все же приняла участие в проекте.