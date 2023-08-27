Неизвестный пытался сорвать концерт Киркорова в Турции

«Мне сейчас доложили, что он выдернул шнур какой-то и убежал, как трус. Ничто нам не помешает и никто. Мы воюем открыто и честно — песнями. И если мы палим, то только залпом любви большой ко всем. И я, как народный артист России, с полной ответственностью об этом говорю. Мы пели и будем петь. Не назло, а на бис», — поставил точку в этой истории Киркоров.