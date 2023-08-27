Сябитова объяснила, почему молодые семьи распадаются

Роза Сябитова отметила, что среди молодых пар очень много разводов. Телесваха рассказала журналистам, что есть несколько причин. Во-первых, юноши и девушки путают влюбленность и серьезные чувства. Понравились друг другу и отправились в ЗАГС. А когда начинают жить вместе, то быстро разочаровываются друг в друге, поскольку понимают, наконец, что они совсем разные люди. Об этом пишет utro.ru.

Также у нынешних молодых слишком много психологических травм. Очень многие выросли в неполных семьях или в таких, где супруги не уважают друга, и на подсознательном уровне не доверяют женщинам или мужчинам. У них не было перед глазами примера крепких, надежных отношений.