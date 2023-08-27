Министр культуры прокомментировала смерть режиссера Панфилова

Ранее сообщалось, что причиной смерти российского режиссера мог стать повторный инсульт. Врачи пытались спасти ему жизнь больше часа. В мае 2023 года Панфилова уже госпитализировали с таким диагнозом. В августе директор «Ленкома» Марк Варшавер говорил, что режиссер чувствует себя плохо, но его состояние назвал удовлетворительным.