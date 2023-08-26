«Приходят по сей день»: Рудова рассказала о неприличных предложениях
Симпатичным артисткам постоянно приходят предложения о встречах с обеспеченными мужчинами за деньги. Об этом Наталья Рудова рассказала журналистам 5 Канала на премьере документального фильма «Жизнь по вызову. Док».
По словам актрисы она – тоже не исключение.
«Приходят предложения по сей день. Естественно, они все посланы куда подальше», — сказала Рудова.
Конечно, некая вежливость в посланиях соблюдается. Предлагают провести вместе вечер, сходить в хороший ресторан, получить оговоренную сумму денег.
Рудова заявила, что не считает за женщин тех, кто «упал так низко». Она уточнила, что к содержанкам у нее немного другое отношение. Женщины, живущие за счет мужчины, — это не что-то очень плохое. Для нее «самое страшное» — это проститутки.
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