«Выставляют крайним»: Рудковская заступилась за Билана

Яна Рудковская прокомментировала ситуацию с крупным гонораром Димы Билана, за который на певца обрушились хейтеры.

Билан выступил на Международном детском культурном форуме, заменив Полину Гагарину. Артист исполнил 13 песен перед более чем 2000 детей в возрасте от 12 до 17 лет, которые приехали из разных стран. Гонорар за это выступление составил огромную сумму в 5, 4 млн. рублей. Это спровоцировало громкий скандал в социальных сетях, - пишет «Московский Комсомолец».

Яна Рудковская вступилась за артиста. Она объяснила, что в этот день Билан должен был лететь в Турцию на коммерческий концерт. Но его упросили выступить, поскольку заявленная в программе Полина Гагарина не смогла вовремя вылететь с отдыха.

«В итоге что? Отказались от Турции. Выступили здесь. В чем претензия? И почему именно Диму сейчас выставляют крайним? Жарят факты, не стесняясь уже», - гневно высказалась продюсер.