Недвижимость в Болгарии оказалась для звезд неудачным приобретением

В Болгарии есть поселок Равда, в котором был построен новый жилой комплекс. В свое время на это место обратил внимание Филипп Киркоров, который, как писали СМИ, приобрел там 14 объектов недвижимости. Тогда его примеру последовали, правда, в более скромных масштабах, Борис Моисеев, Надежда Бабкина, Лолита Милявская и другие представители российского шоу-бизнеса.

Но оказалось, что жить там не столь уж и заманчиво. Так, артисты жаловались на запах канализации и огромные счета за коммунальные услуги, - пишет «Московский Комсомолец»».

Как узнали журналисты «КП», еще 10 лет назад был большой скандал – Киркоров не смог смириться с тем, что он приобрел апартамента на первой линии, где между окнами и морем должен был быть парк, а вместо этого владельцы расширили стройку и первая линия превратилась в четвертую.

Судьба квартир короля российской эстрады неизвестна, но сам он там не появляется. Правда, кто-то все же навещает свои квадратные метры. Так, недавно на территории ЖК видели Леру Кудрявцеву и Ларису Гузееву.