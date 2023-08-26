Обнародован доход Газманова

Олег Газманов с сыном в прошлом году на музыкальном бизнесе заработали более 6,5 миллионов рублей.

Как пишет moslenta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, еще в 2016 году Газманов для осуществления деятельности в области исполнительских искусств основал три фирмы — ООО «Процентр», ООО «Омг Продакшн» и ООО «Омг-Промо». Совладельцем «Омг-ПРОМО» является Газманов-младший, Родион.

Эта компания принесла самый большой доход - 5,4 миллиона рублей при выручке 75 миллионов. ООО «Омг Продакшн» заработала 222 тысячи рублей. А заработок ООО «Процентр» был примерно 900 тысяч рублей при общей выручке в два миллиона.