Звезда «Универа» стал жертвой одной роли
Александр Мартынов, сыгравший маменькиного сынка Валю Будейко в сериале «Универ. Новая общага», стал кратковременно известным. Но после этого актера перестали приглашать сниматься. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Александр был гостем YouTube-шоу «PROжизнь». Он рассказал, что сидел без работы, а у него трое детей и ипотека, которую нечем оплачивать.
«Перестали звать куда-либо. Продюсеры не любят актеров, которые долго играли одну роль, считают их заштампованными. «Универ» закончился, ипотека осталась, и она сама себя не выплатит. До 2034 года еще платить», - объяснил Мартынов.
Ранее российский актер Александр Мартынов рассказал о причинах смены фамилии и том, как это отразилось на его актерской карьере после «Универа».
«С новой фамилией в моей жизни почему-то стало больше приглашений, интервью. Сейчас делаю все возможное, чтобы меня заметили», – заявил артист.