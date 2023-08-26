После драки с мужем Бритни Спирс пришлось накладывать швы

Недавно стало известно о том, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари. Их брак просуществовал всего лишь год. Как писала зарубежная пресса, Асгари окончательно рассорился с супругой из-за слухов о ее изменах. Он покинул их общий дом и подал на развод, - пишет gazeta.ru.

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Сообщается, что драки между супругами были нередким делом. Таблоид TMZ приводит слова своего основателя Харви Левина о том, что во время одной из таких ссор Бритни Спирс «стало так плохо, что она споткнулась и ударилась головой о журнальный столик. Ей нужны были швы».