Алентова продолжает носить обручальное кольцо
Вера Алентова пришла на первый в новом театральном сезоне сбор труппы драмтеатра имени А.С. Пушкина. Коллеги отметили, что актриса похудела, прекрасно выглядит и элегантно одета. Ей были очень к лицу шелковое платье в горошек и свободный черный плащ.
Очевидцы обратили внимание на то, что на руке вдовы Владимира Меньшова по-прежнему оставалось обручальное кольцо. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Алентова прожила с Меньшовым 59 лет — с 1969 по 2021 год. В их браке родилась дочь Юлия.
Юлия Меньшова рассказывала, что прошла в свое время через череду конфликтов с матерью Верой Алентовой и отцом Владимиром Меньшовым. Об этом звезда сообщила на своем YouTube-канале. Что послужило причиной ссор, Меньшова поняла только сейчас. Будучи ребенком, она испытывала ревность к родным, считая, что те не уделяют ей достаточного количества времени.