Алентова продолжает носить обручальное кольцо

Вера Алентова пришла на первый в новом театральном сезоне сбор труппы драмтеатра имени А.С. Пушкина. Коллеги отметили, что актриса похудела, прекрасно выглядит и элегантно одета. Ей были очень к лицу шелковое платье в горошек и свободный черный плащ.

Очевидцы обратили внимание на то, что на руке вдовы Владимира Меньшова по-прежнему оставалось обручальное кольцо. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Алентова прожила с Меньшовым 59 лет — с 1969 по 2021 год. В их браке родилась дочь Юлия.