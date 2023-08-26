Ротару не смогла продать российскую недвижимость

В СМИ появилась информация, что София Ротару покинула свой особняк под Киевом и перебралась к семье сына в Италию. Ранее София Михайловна приобрела для единственного сына Руслана там дом, где сейчас он живет с супругой и сыном. Дочь же его, названная по бабушке Софией, живет и работает в США.

У известной певицы есть недвижимость в России. Пока она не используется, так как продать ее не удается. В Москве у Ротару есть в собственности квартира площадью в 120 квадратных метров на Зоологической улице.

Как пишет «Комсомольская Правда», подобные апартаменты сейчас стоят примерно 60 миллионов рублей. Пока жилье стоит неиспользуемым, коммунальные платежи оплачивает помощница Ротару. Также у певицы есть дорогой объект – гостиница, которую за пять лет никто не купил, выставленная за 20 млн. евро. Закрытая гостиница стоит в центре Ялты.