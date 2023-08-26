Нюша высказалась об отношении к Блиновской
Певица Нюша и блогер Елена Блиновская были и остаются подругами невзирая на скандальное дело о неуплате налогов. Нюша в интервью каналу «МУЗ-ТВ» отметила, что неприятная ситуация никак не повлияла на их дружбу, - пишет gazeta.ru.
«Публичные люди больше подвержены скандалам. Помимо успешных ситуаций, есть также испытания, которые приходят. Лена тоже человек, у нее есть свои ошибки по жизни, свой опыт, также отрицательный, который тоже важно получить. Почему должно поменяться мое мнение? Я как друг должна быть рядом в беде, счастье и в горести», — сообщила Нюша.
Ранее СМИ писали, что у блогера Елены Блиновской арестовали несколько десятков банковских и расчетных счетов, а также множество техники, недвижимости и транспортных средств.
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