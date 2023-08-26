Нюша высказалась об отношении к Блиновской

«Публичные люди больше подвержены скандалам. Помимо успешных ситуаций, есть также испытания, которые приходят. Лена тоже человек, у нее есть свои ошибки по жизни, свой опыт, также отрицательный, который тоже важно получить. Почему должно поменяться мое мнение? Я как друг должна быть рядом в беде, счастье и в горести», — сообщила Нюша.