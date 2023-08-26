СМИ: Меладзе вновь выставил на продажу дом на Рублевке

Константин Меладзе уже предпринимал попытку продать свой коттедж. Первый раз особняк в поселке «Миллениум Парк» на Рублевке был выставлен на продажу в феврале 2023 года. Площадь дома составляет 700 кв.м., площадь участки - 36 соток, есть хамам и спортзал. Внутри красивый ремонт, камин, и итальянская мебель, - пишут news.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

В начале года музыкальный продюсер просил за недвижимость 300 миллионов рублей. Сейчас коттедж оценен в 350 миллионов. Продается он через родственницу продюсера, возможно, потому что сам Меладзе утратил вид на жительство в России

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