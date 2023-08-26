Резника поблагодарили за спасенную жизнь
Поэт-песенник Илья Резник с супругой сейчас много времени проводят в Ялте. 85-летний автор множества знаменитых хитов очень любит этот город, и эта любовь – давняя. Народный артист России много раз выступал там с концертами.
Следует отметить, что он с супругой Ириной были не чужды благотворительности, за что коллеги даже иногда их критиковали, опасаясь, чтобы деньги не попали мошенникам, - пишет Экспресс газета.
Илья Рахмиэлевич рассказал, что не так давно в Ялте к нему подошла женщина и поблагодарила за спасение жизни сына, которому нужна была пересадка почки.
В свое время Ирина получила сообщение: женщина из Ялты умоляла помочь ее сыну.
«Тяжелый диагноз у него был. Ира, не раздумывая, отправила гонорар за два концерта ей. Многие тогда подумали: может, мошенникам переслала средства. А буквально несколько дней назад ко мне подошла женщина и сказала: «13 лет назад ваша жена спасла моего сына. Только благодаря ей он жив». Фантастика! Надо творить добрые дела, помогать людям, не думая о том, правда ли они попали в беду или нет», - сказал Резник.
Ранее Шуфутинский назвал Резника «совершенно потрясающим» человеком. Музыкант признался, что всегда получал огромное удовольствие от общения с коллегой. По словам певца, Резник — глубокий человек, говорящий мало, но очень емко.