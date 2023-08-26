Резника поблагодарили за спасенную жизнь

«Тяжелый диагноз у него был. Ира, не раздумывая, отправила гонорар за два концерта ей. Многие тогда подумали: может, мошенникам переслала средства. А буквально несколько дней назад ко мне подошла женщина и сказала: «13 лет назад ваша жена спасла моего сына. Только благодаря ей он жив». Фантастика! Надо творить добрые дела, помогать людям, не думая о том, правда ли они попали в беду или нет», - сказал Резник.