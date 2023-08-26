Хирург-пластик показал фотографии Бони без фотошопа и фильтров

Виктория Боня решила лечь под нож пластического хирурга. Звезда обратилась к хирургу, который делал операции супермоделям Кендалл Дженнер и Белле Хадид. Сначала медик отказал Виктории, но позднее дал согласие, выставив счет на 240 тысяч долларов (24 миллиона рублей).

Боня дала согласие, также она не стала возражать против размещения в интернете своих фотографий без фотошопа и фильтров

Instagram (организация запрещена в России)*

Сама Боня уверяет, что решила обратиться к пластическому хирургу для того, чтобы стать осуществить свою мечту и стать обладательницей «лисьих глазок», - пишет «Комсомольская Правда».

«Последний день, когда мое лицо выглядит таким, каким вы его привыкли видеть. Это звездная операция, которая обошлась мне в четверть миллиона долларов», - сообщила телеведущая в микроблоге.

Подписчики знают, что Виктория Боня в отношениях с мужчиной-мечтой: о «высоком красавце, любящем и заботливом» она рассказывала журналистам лишь однажды. Другие его упоминания были в основном в сторис. Например, недавно Виктория рассказала, что наконец идет на романтический ужин: «Просто мой мужчина прилетел ко мне наконец-то».