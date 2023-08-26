Умер один из основателей группы Whitesnake

Бывший гитарист английской группы Whitesnake Берни Марсден, один из основателей коллектива, cкончался в возрасте 72 лет, сообщает The Guardian.

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Трагическую новость сообщили в соцсетях родные музыканта. По их словам, он ушел из жизни, находясь в окружении жены и дочерей. Семья гитариста отметила, что Марсден «никогда не терял своей страсти к музыке».

Лидер группы Дэвид Ковердейл заявил, что Марсден был «по-настоящему забавным, одаренным человеком». Он отметил, что для него было честью выступать с этим музыкантом на одной сцене, передает издание Ultimate Classic Rock.

Марсден написал и был соавтором нескольких хитов Whitesnake, в том числе Fool for Your Loving, She's a Woman и других.

Он родился в Букингеме в 1951 году. В 1972-м начал карьеру музыканта в рок-группе UFO, далее в других коллективах — Paice, Ashton & Lord.

В 1978-м вместе с вокалистом Deep Purple Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди Марсден основал группу Whitesnake, выпустившей за годы творчества 14 альбомов. Марсден записал и два сольных сборника — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981).