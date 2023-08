Умер один из основателей группы Whitesnake

В 1978-м вместе с вокалистом Deep Purple Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди Марсден основал группу Whitesnake, выпустившей за годы творчества 14 альбомов. Марсден записал и два сольных сборника — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981).