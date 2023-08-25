56-летняя Рената Литвинова в купальнике показал лицо без макияжа

Актриса, режиссер Рената Литвинова отдыхает в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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56-летняя Рената Литвинова позировала в темно-синем купальнике в мелкий горошек. Образ дополнили серьги с голубыми камнями. Мокрые волосы она уложила назад и отказалась от макияжа на фото.

В 2001 году Рената Литвинова родила дочь от бизнесмена Леонида Добровского, с которым рассталась через шесть лет. Рената Литвинова стала матерью в 33 года, по словам звезды, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.

Звезда мечтала, чтобы Ульяна получила образование в Европе, она часто говорила об этом в интервью, поэтому забрала дочь из московской школы, когда той было 14 лет. Артистка признавалась, что обучение сводилось к выполнению тестов, а знаний было очень мало, и тогда Рената Литвинова устроила Ульяну в школу в Париже, а сама жила на два города. Позже девушка окончила Королевскую академию изящных искусств Антверпена и стала дизайнером одежды, которую периодически демонстрирует ее мать.