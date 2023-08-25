В Сеть попал концертный райдер Димы Билана

В Сеть попали фото концертного райдера российского певца Димы Билана. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Согласно документу, певцу необходима температура воздуха в гримёрке выше +21°C, а двери должны запираться на ключ. Кроме того, Билан требует от организаторов концерта полноразмерное зеркало, четыре стула и охрану гримёрной.

Помимо этого, в райдере также указана еда, которую предпочитает Билан. Согласно документу, меню артиста должно состоять из фруктовой тарелки, рыбной нарезки, буженины, стейка лосося, брокколи, цветной капусты на пару и лапши с курицей.