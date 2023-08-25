Стал известен размер пенсии Лаймы Вайкуле в Латвии
Стал известен размер пенсии певицы Лаймы Вайкуле, которую та получает в Латвии. Об этом сообщает «Утро.ру».
Согласно имеющейся информации, Вайкуле получает пенсию в размере 800 евро в месяц. Отмечается, что певица получает повышенное пособие – средняя пенсия в Латвии достигает 574 евро в месяц. При этом с октября в Латвии планируется повышение пенсий, после которого Вайкуле будет получать ещё 48 евро ежемесячно.
Ранее Лайма Вайкуле заявила, что вряд ли когда-то сможет вернуться в Россию.
«Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда», – рассказала она.
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