Певица Лайма Вайкуле получает пенсию в размере €800 в Латвии. Об этом сообщает «Утро.ру».

Издание отмечает, что средний размер государственного пособия в балтийской стране составляет €574. После октября Вайкуле будет получать больше на €48, так как все пенсии в Латвии увеличатся на 1,0640.

С 26 по 30 июля в Юрмале прошел традиционный фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous. В нем участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава. Основным языком мероприятия был русский.

В 2023 году в зале присутствовали шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), певица Алла Пугачева и рок-музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом). Также на фестивале Вайкуле выступили украинские музыканты Вера Брежнева и Макс Барски.

В начале декабря 2022 года Лайма Вайкуле заявила, что «содержала Советский Союз, выпуская свои диски».