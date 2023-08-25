Продюсер Сергей Лавров осудил Земфиру* за скандал в Казахстане

Музыкальный продюсер Сергей Лавров заявил в беседе с «Абзацем», что у певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) непростой характер, поэтому она часто оказывалась в центре скандалов в 2000-е годы.

«Я работал с Земфирой. У нее характер очень сложный. Странно, что она сорвалась. Последние лет десять она гастролировала мало, но вела себя прилично», — отметил Лавров.

По словам продюсера, в нулевые годы Земфира могла беспричинно сорвать концерт. Он объяснил это тем, что артистки «улетала кукушка».

«Земфира начала скандалить в стране, в которой она, по сути, гастарбайтер», — подытожил Лавров.

Накануне исполнительница опубликовала пост, посвященный недавнему концерту в Казахстане. Она пожаловалась на «чудовищную» организацию выступления в стране.

В комментариях посетовали на то, что Земфира смогла запомнить с прошедшего концерта только организацию, а не «любовь и благодарность зрителей». Ее также раскритиковали за то, что артистка написала название страны со строчной буквы.