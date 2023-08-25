Курьер похитил дорогую бижутерию звезды сериалов «Фишер» и «Два холма»

Курьер похитил у актрисы Анны Снаткиной бижутерию на 75 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал 112, звезда сериалов «Фишер» и «Два холма» решила отправить коробку с вещами из Истринского района Подмосковья в Москву.

Сотрудник сервиса доставки должен был забрать коробку с личными вещами актрисы. По дороге у него сломался автомобиль и его пришлось заменить. Новый доставщик довез посылку до адреса, однако уже без украшения.

Снаткина оценила ущерб в 75 600 рублей и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители выясняют, какой курьер решил похитить женскую бижутерию.