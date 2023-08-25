Блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на видео, распространенное в других каналах.

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В видео тиктокер благодарит поклонников, которые собрали деньги, чтобы освободить его под залог.

Других подробностей произошедшего пока нет.

Дане Милохину 21 год. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.