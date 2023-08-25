Super: блогер Милохин освобожден из дубайской тюрьмы под залог
Блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на видео, распространенное в других каналах.
В видео тиктокер благодарит поклонников, которые собрали деньги, чтобы освободить его под залог.
Других подробностей произошедшего пока нет.
Дане Милохину 21 год. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.
24 августа адвокат Наталия Сальникова сообщила в беседе с «Пятым каналом», что решения Пресненского суда о наложении ареста на счета и имущество находящейся под домашним арестом блогерши Елены Блиновской были обжалованы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ее обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.