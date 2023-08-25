Сябитова рассказала, как они с Гузеевой выводят участников «Давай поженимся» на чистую воду

Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что может распознать ложь участников шоу «Давай поженимся» по их жестам и мимике. Об этом она заявила в интервью kp.ru.

«Есть много способов заметить ложь: поведение, жесты и т.д. И я владею этими способами распознавания лжи. Кроме того, до записи программы я получаю и внимательно изучаю «верстки» — расшифровки многочасовых интервью редактора с героями программы, которые содержат массу информации об участнике передачи», — похвасталась Сябитова.

Сваха заверила, что использует полученные данные, когда участники шоу начинают выдумывать небылицы про свою жизнь. По словам Сябитовой, они с Гузеевой знают, как выявить такую ложь наиболее «художественным» образом. Она уточнила, что моменты разоблачения участника обычно вырезают из эфира, оставляя только нужную для зрителя информацию.