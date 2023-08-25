Сябитова рассказала, как они с Гузеевой выводят участников «Давай поженимся» на чистую воду

Сваха Роза Сябитова похвасталась, что владеет навыками распознавания лжи
Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что может распознать ложь участников шоу «Давай поженимся» по их жестам и мимике. Об этом она заявила в интервью kp.ru.
«Есть много способов заметить ложь: поведение, жесты и т.д. И я владею этими способами распознавания лжи. Кроме того, до записи программы я получаю и внимательно изучаю «верстки» — расшифровки многочасовых интервью редактора с героями программы, которые содержат массу информации об участнике передачи», — похвасталась Сябитова.
Сваха заверила, что использует полученные данные, когда участники шоу начинают выдумывать небылицы про свою жизнь. По словам Сябитовой, они с Гузеевой знают, как выявить такую ложь наиболее «художественным» образом. Она уточнила, что моменты разоблачения участника обычно вырезают из эфира, оставляя только нужную для зрителя информацию.
В июне 2023 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что 19 июня начнутся съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!». Телеведущая передачи Лариса Гузеева призналась, что новые выпуски будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.