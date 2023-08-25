Жигалова приласкала морскую свинку после того, как съела другую на шоу Ивлеевой

Она погладила животное, подержала его на руках и даже несколько раз поцеловала. Журналистка спросила поклонников, как назвать свинку. Фанаты в комментариях предложили свои варианты имен, а также в шутку попросили Жигалову не есть питомца.

17 августа вышел выпуск Agent Show, в котором журналистка Жигалова съела вареную морскую свинку. Это условие она выполнила за то, что отказалась давать телефон Ивлеевой. После выхода эпизода многие обвинили блогершу в живодерстве и потребовали закрыть передачу. 18 августа Ивлеева извинилась за данный выпуск и удалила его. Позже она опубликовала эпизод без фрагмента со свинкой.