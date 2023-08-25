Кристина Асмус попала в больницу с тяжелым диагнозом

Актриса Кристина Асмус на некоторое время пропала из социальных сетей. Оказалось, что уже несколько дней звезда сериала «Интерны» лежит в больнице с серьезным диагнозом — ротавирусом, который может привести к обезвоживанию организма.

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Асмус рассказала, что в медицинское учреждение города Шуя ее забрали на скорой. После двух дней, проведенных в инфекционном отделении, острая фаза болезни миновала. Однако недомогание у актрисы осталось — ее мучают симптомы заболевания, такие как тошнота, рвота и температура. Асмус пытается понемногу есть. Ее рацион на данный момент состоит преимущественно из рисовой каши без молока.

— Бригаде скорой помощи, врачам, медсестрам районной больницы города Шуя и всем неравнодушным — поклон и спасибо! Два дня пролежала в местной инфекционке, была высокая температура и все сопутствующие ротавируса. Тряхануло знатно, все съемки полетели, зато организм очистился, — написала Асмус в микроблоге.