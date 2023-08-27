Гороскоп на 27 августа от астролога Радио «МИР»

27 августа – последний выходной лета. Он будет непростым по энергиям. Звезды рекомендуют не выходить за рамки и не нарушать общепринятых правил.

Общение со старшим поколением будет не только гармоничным, но и богатым на мудрые советы.

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Овен, вам звезды рекомендуют провести воскресенье активно. Не забывайте про правила безопасности, и летний сезон будет закрыт на ура!

Телец, вероятно, вам захочется побаловать себя вкусной едой или красивым зрелищем. Не забывайте и о близких: кто-то из них давно жаждет общения с вами.

Близнецы, вам следует вести себя осмотрительно в путешествиях, следите за кошельком и не поддавайтесь на провокации, и это воскресенье порадует вас впечатлениями.

Рак, дети могут обратить на себя внимание. Возможно, лучшее время выходного вы проведете в их компании. Романтический настрой тоже может украсить финал лета.

Лев, если сегодня почувствуете усталость, смело выходите в люди. Вам давно пора развеяться в приятной компании.

Дева, если главной темой станет приготовление к важному событию, то вам поможет совет более опытных товарищей. Да и в одиночку сегодня действовать не стоит.

Весы, звезды обещают вдохновение, подойдите к любым задачам этого дня легко и с творческой ноткой, и он пройдет очень увлекательно.

Скорпион, не погружайтесь с утра в глубокие размышления, иначе рискуете не заметить, как наступил вечер. Вам на помощь придут ваши близкие, их план будет в разы интереснее вашего.

Стрелец, ваш влюбленный взгляд не может оставить вторую половинку равнодушной, а ваши планы, скорее всего, будут восприняты окружающими с воодушевлением. В это воскресенье вы снова душа компании.

Козерог, сегодня у вас появится идея, которая на первый взгляд покажется трудновыполнимой, но если возьметесь за ее реализацию на свой страх и риск – будете довольны результатом.

Водолей, события этого дня помогут лучше понять себя и свои истинные желания. Вероятно, уже с понедельника вы начнете то, на что давно не решались, только действуйте не спеша.