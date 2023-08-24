Константин Меладзе потерял ВНЖ в России

Музыкант Константин Меладзе потерял вид на жительство (ВНЖ) в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Подтверждением лишения ВНЖ стала ликвидация бизнеса Меладзе. По данным издания, у композитора ликвидировали ИП 15 августа 2023 года. Причиной прекращения деятельности ИП стало окончание срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России.

Константин Меладзе и его жена, певица Вера Брежнева, покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Известно, что артистка выступает за границей и выпускает новые песни. После отъезда появились слухи о разводе звезд. Однако пара никак не комментировала эти домыслы.

В мае 2023 года певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он вместе со своим братом Константином Меладзе покинул Россию.

В феврале 2023 года сообщалось, что особняк Брежневой и Меладзе выставлен на продажу. Дом артистов располагается в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в Подмосковье. В особняке площадью 700 кв. м. три этажа. Дом оценивается в 299 миллионов рублей.