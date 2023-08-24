Киркоров похвастался эксклюзивными часами за $18 тыс.

Певец Филипп Киркоров похвастался эксклюзивными часами за $18 200. Об этом сообщает Super.

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Киркоров опубликовал видео с новым аксессуаром в социальных сетях. В беседе с изданием представители артиста признались, что ему подарили часы бутика Colette и часовой студии MAD Paris.

«Вот такая эксклюзивная история у меня презентуется. Сам себе завидую», — заявил Киркоров.

Украшение является кастомизированной версией часов Rolex Milgauss с надписью «Who cares I'm already late» («Какая разница, я уже опоздал» — перевод с английского).

По данным Super, всего было выпущено пять экземпляров такого аксессуара за $18 200. Как отмечает издание, на данный момент стоимость часов выросла до $25 тысяч.

23 августа сообщалось, Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе более трех миллионов рублей. По данным Telegram-канала «Звездач», общая сумма задолженности исполнителя перед ФНС составляет 3 миллиона 324 тысячи 230 рублей и 13 копеек. Другие детали неизвестны.